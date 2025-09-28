Israel: Los productores de mango dejan que la fruta se pudra mientras colapsan las exportaciones

«Cosechar el mango cuesta más de lo que obtengo por él», dijo Robert Amrosi

28 de septiembre de 2025.-Los productores advierten que la industria se enfrenta a la ruina a medida que los mercados europeos rechazan los productos israelíes, se detienen las ventas en Gaza y Cisjordania y el calor extremo arruina las cosechas, informó ynetnews.com.

Los agricultores dejan que toneladas se pudran mientras aumentan las peticiones de ayuda gubernamental y los esfuerzos de socorro de base intentan frenar las pérdida.

Los productores israelíes de mango se enfrentan a una grave crisis debido a la combinación del colapso de las exportaciones a Europa, los boicots económicos relacionados con la guerra de Gaza y una ola de calor temprana que ha dejado enormes cantidades de fruta sin compradores.

Para muchos agricultores, la temporada termina con pérdidas de cientos de miles de shekels, o incluso más. “Dejé más de 100 toneladas de mangos en los árboles para que se pudrieran y cayeran porque cosecharlos costaría más de lo que podríamos venderlos”, dijo Robert Amrosi, un veterano cultivador de mangos de Galilea que administra 200 dunams de huertos familiares en Moshav Migdal.

El mercado europeo cerró sus puertas a los mangos israelíes después de que la administración Trump impusiera aranceles a las importaciones de mango brasileño, lo que llevó a los agricultores brasileños a redirigir su fruta a Europa, el principal destino de exportación de los productores israelíes. Al mismo tiempo, el mercado palestino en Gaza y Cisjordania, que anteriormente absorbía entre el 10% y el 15% de la cosecha, también cerró. Los agricultores afirmaron que los compradores europeos "estaban contentos" de evitar los productos israelíes en medio de los llamados al boicot. "Todo esto provocó un enorme exceso de oferta en el mercado local", declaró Amrosi.

Las cifras son desoladoras: "Coseché unas 100 toneladas. Empacar cuesta dos shekels por kilo, cosechar otro shekel por kilo, y solo obtuve dos shekels en total", explicó Amrosi.

Añadió que más de 100 toneladas permanecieron en los árboles porque la fruta ni siquiera valía la pena tocarla. Tuvimos temperaturas cercanas a los 50 grados Celsius durante una semana, lo que provocó que la fruta madurara y se cayera.

Los costos de cosecha hacen que el cultivo de mango sea antieconómico. Hoy cuesta 6000 shekels por dunam en agua, fertilizantes y cuidado del huerto, sin contar la cosecha y el empaque. Estoy perdiendo casi un millón de shekels, y muchas otras granjas no sobrevivirán.

El ministro de Finanzas Smotrich debe intervenir.