Miles de personas protestan por asesinato transmitido en vivo de dos mujeres y una niña en Argentina

Miles de manifestantes salieron este sábado a las calles de Buenos Aires para denunciar el asesinato de Morena Verdi y Brenda del Castillo, primas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, a manos de una presunta banda de narcotraficantes Credito: Luis Robayo/AFP

Paula Fabero, en el centro, madre de la víctima Brenda del Castillo, llora mientras marcha con familiares y amigos de las dos mujeres y un adolescente que fueron torturados y asesinados, durante una manifestación de protesta en Buenos Aires, Argentina, el sábado [Cristina Sille/Reuters] Credito: Cristina Sille/Reuters

28 de septiembre de 2025.- Una Banda de narcotraficantes es sospechosa de torturar y asesinar a dos mujeres jóvenes y una niña de 15 años, en un crimen que conmociona a Argentina. Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía mientras miles de personas protestaban en Buenos Aires, la capital de Argentina, para exigir justicia por la tortura y el asesinato de dos jóvenes y un adolescente, que fue transmitido en vivo en redes sociales por una supuesta banda de narcotraficantes.

Miles de manifestantes salieron a las calles el sábado para denunciar los asesinatos que conmocionaron a los argentinos tras revelarse que los asesinatos fueron perpetrados en vivo en Instagram y vistos por 45 miembros de una cuenta privada, informaron las autoridades.

Los cuerpos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, primas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron encontrados enterrados el miércoles en el patio de una casa en un suburbio del sur de Buenos Aires, cinco días después de su desaparición.

Los investigadores afirmaron que las víctimas, creyendo que iban a una fiesta, fueron conducidas a una camioneta el 19 de septiembre, supuestamente como parte de un plan para "castigarlas" por violar el código de pandillas y para que sirviera de advertencia a otros.

La policía descubrió un video del triple asesinato después de que un sospechoso de la desaparición de las tres lo revelara durante un interrogatorio, según Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En la grabación, se escucha a un líder de la pandilla decir: "Esto les pasa a los que me roban droga".

Los medios argentinos informaron que los torturadores les cortaron dedos, les arrancaron uñas, y golpearon y asfixiaron a las víctimas.

Aunque la mayoría de los manifestantes que participaron en la manifestación del sábado marcharon pacíficamente, algunos se enfrentaron a la policía que respondió empujándolos agresivamente usando sus porras y escudos, según videos e imágenes publicados por el sitio de noticias en línea La Izquierda Diario.

Mientras marchaban hacia el parlamento argentino con miles de simpatizantes, los familiares de las víctimas portaban una pancarta con sus nombres: "Lara, Brenda, Morena", y pancartas con las imágenes de las tres.

"Las mujeres deben ser protegidas más que nunca", declaró el padre de Brenda, Leonel del Castillo, a la prensa en la protesta, según la agencia de noticias AFP. Anteriormente, había declarado que no había podido identificar el cuerpo de su hija debido a la tortura sufrida.