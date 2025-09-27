Inmigración arresta a superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, Iowa, Ian Roberts

La Junta Escolar de Des Moines puso al superintendente Ian Roberts en licencia después de que funcionarios de inmigración lo acusaran de estar en el país ilegalmente. Credito: Kathryn Gamble for The New York Times

27 de septiembre de 2025.-El superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, Ian Roberts, fue arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) por presuntamente encontrarse ilegalmente en Estados Unidos, según funcionarios federales.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó el arresto y la detención de Roberts el viernes 26 de septiembre e indicó que un tribunal emitió una "orden final de deportación" en mayo de 2024 para el nativo de Guyana y residente estadounidense desde hace mucho tiempo.

Añadió que Roberts abandonó su auto y huyó de la policía el viernes, y presuntamente estaba en posesión de una pistola cargada, una gran cantidad de dinero en efectivo y un cuchillo de caza. Fue arrestado en lo que el DHS describió como una "operación policial selectiva".

En una conferencia de prensa a las 3 p. m., la presidenta de la Junta Escolar, Jackie Norris, dijo que el distrito seguía trabajando para obtener más información sobre lo sucedido.

"No tenemos todos los hechos.

Hay mucho que desconocemos", declaró. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el Dr. Roberts ha sido parte integral de nuestra comunidad escolar desde que se unió hace dos años.

Ese mismo día, anunció que el Superintendente Asociado Matt Smith se desempeñará como superintendente interino hasta nuevo aviso. Smith se desempeñó anteriormente como superintendente interino durante el año escolar 2022-23.

En un comunicado emitido el viernes por la noche, el distrito indicó que "no ha sido notificado formalmente por ICE sobre este asunto, ni ha podido hablar con el Dr. Roberts desde su detención".

Roberts, de 54 años, se desempeña como superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines desde julio de 2023.