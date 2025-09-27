Reportan viviendas afectadas en Zulia y Lara tras sismos

Sismos ocasionaron daños a viviendas en los estados Lara y Zulia-, Según las cifras oficiales, los sismos en Lara ocasionaron la pérdida total de al menos 28 viviendas y afectaciones estructurales graves en otras 15 casas. El censo para determinar la magnitud exacta de los daños sigue en curso.

En el municipio Torres, especialmente en la parroquia Montañas Verdes, varias viviendas resultaron destruidas o seriamente afectadas.

El gobernador Luis Reyes Reyes y la alcaldesa Lasmit Verde recorrieron localidades como Cocuizas, Morrocoy, Pueblo Aparte y Puerto Rico, para constatar el alcance de los movimientos telúricos. "No hubo víctimas fatales, pero tres personas resultaron heridas. Sin embargo, el impacto material es alto: cerca del 65% de las casas de Torres quedaron inhabitables", detalló Reyes.

Las autoridades activaron un plan de atención integral con apoyo del Ejecutivo nacional para asistir a los damnificados. Las familias afectadas serán alojadas temporalmente en refugios mientras se desarrollan proyectos de construcción de viviendas definitivas.

"Se están desplegando equipos de Protección Civil, Bomberos e ingenieros para evaluar cada comunidad y garantizar soluciones efectivas ante los sismos", indicó el gobernador. Por su parte, la alcaldesa Lasmit Verde pidió a los ciudadanos mantener la precaución ante posibles réplicas y aseguró que se trabaja en coordinación con los gobiernos regional y nacional.

En Zulia, hospitales y edificaciones sufrieron daños. En el Hospital General del Sur se desprendió parte de la cerámica de la planta baja, obligando a evacuar a pacientes del cuarto piso. Procedimientos similares se realizaron en el Hospital Universitario de Maracaibo y en el Hospital de Baralt.

En total, ocho viviendas fueron afectadas en Zulia, cinco de ellas con daños graves en Baralt. El Puente San Pedro, que conecta Baralt con Lara, sigue operativo, a pesar del traslado de nueve pacientes a CDI cercanos por seguridad.

En Lagunillas, un edificio familiar colapsó, mientras que en Maracaibo la Iglesia Santa Bárbara registró daños leves y se realizan inspecciones en la Catedral de la ciudad. También se reportaron grietas en varios apartamentos de los edificios Los Modines.

En Mara, varios palafitos se vinieron abajo, y aproximadamente 107 personas atendidas en hospitales, CDI y centros de salud fueron afectadas por crisis de pánico o hipertensión provocadas por los sismos.

Las autoridades continúan con el monitoreo de la región y mantienen equipos de rescate listos ante cualquier eventualidad derivada de nuevas réplicas.