(VIDEO) Los trágicos números que se juega Milei para las elecciones de octubre

Sábado, 27 de septiembre de 2025.- Hace un mes las encuestas decían que La Libertad Avanza ganaba por 18 puntos en octubre...teniendo en cuenta lo que pasó en Buenos Atres todo a cambiado, el gobierno no estan oprimista y las encuestas tampoco, La libertad Avanza está bajo de Fuerza Patria, esto es ahora, falta un montón.Algunas previsiones para las próximas elecciones legislativas del próximo mes de octubre.Lo que dicen las encuestas.El rol de las provincias unidasMilei se juega todo en octubre.