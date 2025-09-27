¿Que dicen las encuestas?

(VIDEO) Los trágicos números que se juega Milei para las elecciones de octubre

Por: | | Versión para imprimir

Los trágicos números que se juega Milei para las elecciones de octubre

Los trágicos números que se juega Milei para las elecciones de octubre

Credito: El Destape TV

Milei se juega todo en octubre

Milei se juega todo en octubre

Credito: El Destape TV

El rol de las provincias unidas

El rol de las provincias unidas

Credito: El Destape TV

Lo que dicen las encuestas

Lo que dicen las encuestas

Credito: El Destape TV

Sábado, 27 de septiembre de 2025.- Hace un mes las encuestas decían que La Libertad Avanza ganaba por 18 puntos en octubre...teniendo en cuenta lo que pasó en Buenos Atres todo a cambiado, el gobierno no estan oprimista y las encuestas tampoco, La libertad Avanza está bajo de Fuerza Patria, esto es ahora, falta un montón.

Algunas previsiones para las próximas elecciones legislativas del próximo mes de octubre.

Lo que dicen las encuestas.

El rol de las provincias unidas

Milei se juega todo en octubre.






Esta nota ha sido leída aproximadamente 558 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad