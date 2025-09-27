(VIDEO) Viene un nuevo golpe arancelario, el dólar en la cuerda floja, y oro y plata

Sábado, 27 de septiembre de 2025.- NOTICIAS DEL MERCADO: Viene un nuevo golpe arancelario, el dólar en la cuerda floja, y oro y plataTrump impone nuevos aranceles del 100% a productos farmacéuticos importados que no tengan plantas de producción en territorio estadounidense a partir del 1 de octubre de 2025. Este movimiento forma parte de una política más amplia para fortalecer la balanza comercial y convertir a Estados Unidos en un receptor neto de dólares, impulsando así su economía interna.El dólar estadounidense podría estar entrando en su tercer ciclo bajista histórico. Este tercer ciclo indicaría un debilitamiento prolongado de la moneda, similar a los ciclos previos tras crisis petroleras y la crisis financiera de 2008. La ruptura de niveles de soporte de largo plazo podría suponer el “ocaso del dólar” como activo refugio y moneda hegemónica global.Este debilitamiento del dólar incentivaría la búsqueda de activos alternativos seguros, como los mercados emergentes, la deuda de estos mercados, y especialmente las mineras de oro y el oro físico, que ganan atractivo en este contexto. Se observa también un comportamiento mixto en los mercados financieros, con fluctuaciones en índices estadounidenses y movimientos volátiles en metales preciosos y criptomonedas.