La Casa Blanca de Trump pide a las agencias federales que consideren despidos masivos si se produce un cierre del gobierno

27 de septiembre de 2025.La Casa Blanca distribuyó una directiva el miércoles por la noche a las agencias federales, solicitándoles que consideren el despido de al menos algunos de sus empleados en caso de un cierre gubernamental, lo que agrava el riesgo del actual estancamiento en Washington, informó Ben Werschkul para Yahoo.finanza.com.

El memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) del presidente Trump ordena a las agencias del poder ejecutivo "aprovechar esta oportunidad para considerar los avisos de Reducción de Personal (RIF)", añadiendo que los posibles recortes permanentes se darían en áreas "no coherentes con las prioridades del presidente".

Esta medida representaría una drástica intensificación de los procedimientos de cierre anteriores, que se han caracterizado por la suspensión temporal de algunos empleados gubernamentales.

El plan en esta ocasión, según el memorando, podría ser que el gobierno envíe a ciertos trabajadores a casa y luego reabra eventualmente, pero solo "retenga el número mínimo de empleados necesario para llevar a cabo las funciones legales".

Se está instruyendo a las agencias para que completen los planes de cierre revisados ​​en los próximos días antes de un posible vencimiento de la financiación gubernamental el 1 de octubre, el próximo miércoles.

El memorando, publicado inicialmente por Politico, marca una ruptura significativa con el funcionamiento de los cierres anteriores, donde los trabajadores con licencia temporal confiaban en que volverían al trabajo cuando se restableciera la financiación gubernamental.

Lea más: Cómo un cierre gubernamental afectaría sus préstamos estudiantiles, la Seguridad Social y más.