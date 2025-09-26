Donald Trump pide el despido de Lisa Monaco, presidenta de asuntos globales de Microsoft

+ El presidente Donald Trump afirmó que Microsoft debería despedir inmediatamente a Lisa Monaco, ejecutiva que se desempeñó durante cuatro años como fiscal general adjunta durante el mandato del expresidente Joe Biden.

+ La presentadora de Fox Business, Maria Bartiromo, publicó previamente una publicación sobre la incorporación de Monaco a Microsoft.

+ Esto ocurre un día después de que el exdirector del FBI, James Comey, fuera imputado.

26 de septiembre de 2025.-El presidente Donald Trump exigió el viernes a Microsoft que despidiera a Lisa Monaco, ejecutiva que se desempeñó como fiscal general adjunta durante la administración Biden, informó Jordan Novet para Cnbc.com.

La solicitud apareció en la cuenta Truth Social de Trump, que cuenta con 10 millones de seguidores. Se produce un día después de que el exdirector del FBI, James Comey, fuera imputado, días después de que Trump presionara para procesarlo.

"Ella es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente dados los importantes contratos que Microsoft tiene con el gobierno de Estados Unidos", escribió Trump en la publicación. "Debido a las numerosas irregularidades de Monaco, el gobierno de Estados Unidos recientemente le retiró todas sus autorizaciones de seguridad, le quitó todo el acceso a la inteligencia de seguridad nacional y le prohibió el acceso a todas las propiedades federales".

Microsoft declinó hacer comentarios.

Partes del gobierno de Estados Unidos utilizan la infraestructura en la nube y el software de productividad de Microsoft. A principios de este mes, Microsoft acordó ofrecer un ahorro de 3.100 millones de dólares en un año en servicios en la nube para uso de las agencias.

El viernes por la mañana, la presentadora de Fox Business, Maria Bartiromo, publicó una publicación sobre la incorporación de Monaco a Microsoft. El nombramiento se produjo en julio, según el perfil de LinkedIn de Monaco. La publicación contenía un enlace a un artículo de julio en el sitio web de la facultad de derecho de la Universidad de Chicago.

El jueves, Microsoft anunció que suspendería las suscripciones de almacenamiento en la nube e inteligencia artificial a una unidad del ejército israelí, tras investigar una denuncia según la cual la división había desarrollado un sistema para rastrear las llamadas telefónicas de los palestinos.

El lunes, Trump se reunirá con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, según informó NBC News.

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, asistió a una cena junto con otros ejecutivos del sector tecnológico en la Casa Blanca a principios de este mes.