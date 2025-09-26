Agente de inmigración fue relevado de sus funciones al empujar al piso a una señora ecuatoriana en un Juzgado

El representante Dan Goldman, demócrata por Nueva York y ex fiscal federal, dijo que remitió al agente federal de inmigración para su procesamiento por delitos graves.

26 de septiembre de 2025.'En una escena grabada en video, la mujer y una niña se aferraban a un hombre detenido. Los agentes les jalaron el cabello y luego uno de ellos empujó a la mujer después de que ella le tocara el pecho, informó el Departamento de Seguridad Nacional el viernes.

Un agente federal empujó a una mujer y la tiró al suelo frente a sus dos hijos pequeños el jueves durante un enfrentamiento en un tribunal de inmigración en Manhattan.

Los videos muestran un encuentro desgarrador en un pasillo del número 26 de Federal Plaza, donde la mujer y una niña se aferran desesperadamente al esposo de la mujer, quien se encuentra detenido. Los agentes les tiran del cabello a la mujer y a la niña para alejarlas del hombre.

Después de que los agentes separaran a la familia y se llevaran al hombre que se resistía, la mujer grita: "¡A ustedes no les importa nada!" en español a un agente que intentaba que se fuera y le decía: "¡Adiós, adiós!". Ella le pone una mano en el pecho y él la empuja. Cuando intenta agarrarlo, él la empuja al suelo.

La mujer declaró a la prensa que ella y su familia llegaron de Ecuador el año pasado.

El altercado ocurrió en un juzgado donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales han detenido a cientos de migrantes que se presentaron a audiencias judiciales rutinarias este año.

El edificio se ha convertido en el epicentro de la ofensiva migratoria del presidente Trump en la ciudad de Nueva York. Alberga los tribunales de inmigración y la oficina local de ICE en Nueva York, lo que facilita a los agentes detener a los migrantes que se presentan ante el tribunal y luego procesarlos en celdas de detención temporal.

Los arrestos en los juzgados, una práctica de la administración Trump que ha sido impugnada en los tribunales, a menudo se desarrollan en pasillos estrechos llenos de agentes enmascarados, voluntarios y periodistas, y en ocasiones se han vuelto volátiles, ya que los agentes separan a familias o abordan a inmigrantes.

Brad Lander, contralor de la ciudad, demócrata y frecuente crítico de ICE, quien fue arrestado en junio mientras intentaba escoltar a un migrante al que los agentes intentaban arrestar, denunció al agente que maltrató a la mujer. El Sr. Lander fue arrestado nuevamente la semana pasada, junto con otros funcionarios electos demócratas, en 26 Federal Plaza después de que los funcionarios exigieron acceso a las celdas utilizadas por ICE para detener a los migrantes.

"Un agente de ICE arrojó violentamente a esta mujer desconsolada al suelo delante de sus hijos", escribió en redes sociales. Añadió: "No representaba ninguna amenaza. Tuvo que ser trasladada al hospital". En el video, se puede ver a la mujer levantarse de la caída y a los agentes llevándosela junto con los niños. El Sr. Lander afirmó que los agentes que detuvieron al hombre no mostraron una orden judicial ni justificaron la detención.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de ICE, no respondió a un correo electrónico solicitando información sobre el incidente. El representante estadounidense Dan Goldman, demócrata cuyo distrito incluye el juzgado, declaró en redes sociales que la mujer y sus hijos "huyeron a mi oficina para ponerse a salvo después de ser agredida". Exigió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que "adopte las medidas disciplinarias pertinentes".