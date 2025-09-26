200 connacionales retornan al país en vuelo directo desde EEUU

Avión llega a Maiquetía con repatriados

26 de septiembre de 2025.- El Aeropuerto de Maiquetía recibió este viernes 200 venezolanos deportados, quienes arribaron al país procedentes del estado de Texas, Estados Unidos.



La recepción de los migrantes en territorio venezolano estuvo a cargo de las autoridades de seguridad ciudadana, quienes trabajaron en conjunto con la Cruz Roja Venezolana y Protección Civil para atender a los recién llegados.



Este es el vuelo número 71 que se ejecuta desde la activación del Plan Vuelta a la Patria, un programa impulsado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, como parte de los esfuerzos de su equipo de trabajo para facilitar el retorno de los venezolanos al país.



Al llegar al país, los venezolanos recibieron atención médica y orientación para su reinserción por parte de las autoridades de seguridad ciudadana, apoyadas por la Cruz Roja Venezolana y Protección Civil.