Hacer de Caracas una ciudad más humana, el encuentro entre el afamado arquitecto Riken Yamamoto y Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el arquitecto Riken Yamamoto, para presentar propuestas para la intervención de espacios públicos y urbanos de Caracas, tal como lo instruyó el jefe de Estado, Nicolás Maduro Credito: Agencias

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro de alto nivel con el destacado arquitecto japones Riken Yamamoto, en el que abordaron propuestas para la transformación y modernización del espacio urbano del país.

A su vez, ambas autoridades revisaron la agenda del Estado venezolano, que se enfoca en desarrollar proyectos factibles para transformar y modernizar el hábitat y así elevar la calidad de vida del pueblo venezolano.

Asimismo, en julio pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se reunió con Yamamoto para intercambiar ideas y avanzar en la consolidación de ciudades humanas en todo el país, con el objetivo de impulsar el bienestar popular social.

Por su parte, el arquitecto japonés ha puesto a disposición su amplia trayectoria internacional en proyectos de restauración y recuperación de infraestructuras, aportando una visión que combina innovación arquitectónica con compromiso social.

Es importante resaltar, que Yamamoto diseñó dos proyectos urbanísticos para las parroquias Petare y San Agustín, los cuales son financiados a través de la Corporación Juntos Todo es Posible.

Además, ha visitado otras obras arquitectónicas de la capital, entre ellas la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Cuartel de la Montaña, el Museo de Bellas Artes, entre otros.

Las obras del arquitecto fusionan la estética moderna con la sensibilidad cultural, generando espacios visualmente impactantes y funcionales para las comunidades.

Yamamoto fue ganador del prestigioso Premio Pritzker en 2024, el jurado lo distinguió por su compromiso de establecer un parentesco entre o público y privado.

Por último, el Gobierno nacional reafirma el compromiso con la construcción de ciudades humanas, como parte de la segunda transformación del Plan de las /T, que promueve el buen vivir la inclusión y el respeto por la identidad cultural y arquitectónica del país.

