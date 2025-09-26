Yván Gil: un conflicto contra Venezuela generaría una catástrofe en la región

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, desde Nueva York y en el marco 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que una escalada de un conflicto contra el territorio venezolano, se convertiría en una catástrofe para toda una región, destacando que la única defensa es el apego a la Carta de las Naciones Unidas.

Exaltó que este es el único instrumento jurídico ha permitido fijar posición común para la defensa de esta Carta, en la que «hasta ahora está violación, siendo uno de los principales afectados la población de Gaza con un genocidio y con la violación de su territorio por los ocupantes de Palestina y Estados Unidos».

Gil advirtió, entre representantes de 18 países, que para la nación bolivariana se prepara una agresión con más fuerza, sin embargo, los ciudadanos se encuentran preparados para vencer en perfecta unidad, al tiempo que hizo un llamado, en nombre de Venezuela, para «fortalecer este Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas y que comencemos a transitar una dinámica en todos los espacios para alzar nuestra voz y así llevar acciones conjuntas que permitirán seguir con importantes resultados» .

En la VII Reunión Ministerial del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, Gil exaltó que al día, Venezuela está viviendo una violación de los principios de la carta «al estar sometida al uso de las fuerzas en contra de una nación integrante de las Naciones Unidas con la puesta de un contingente militar: ocho barcos destructores misilísticos, submarinos nucleares y tropas de élites armadas con una excusa falsa de combatir el tráfico de droga».

Asimismo, destacó que al presidente Nicolás Maduro Moros, líder constitucional elegido por la voluntad del pueblo se le acusa como patrocinante de estupefaciente cuando informes oficiales de la ONU avalan lo contrario, solo con el «objetivo de apropiarse de los recursos naturales, energéticos y un cambio de régimen».

Gil expresó que hoy «la Carta de las Naciones Unidas ha estado sometida a constantes ataques de parte de aquellas potencias que buscan expansionismo y que buscan apropiarse de nuestros recursos naturales, tecnológicos y físicos».