La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ( ACFIMAN) anuncia la apertura de la Convocatoria al Premio Dr. Arnoldo Gabaldón 2025.

Para optar al premio, es necesario haber recibido el doctorado dentro de los diez años anteriores a su postulación (o tener menos de cuarenta años de edad), residir en Venezuela y trabajar en investigación.

Las postulaciones deberán incluir el Curriculum Vitae y una exposición de motivos donde se indiquen los méritos del joven investigador en cuanto a publicaciones, participaciones en congresos, formación de recursos humanos en el área, premios y reconocimientos obtenidos y experiencia profesional.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su esfuerzo para promover el desarrollo de la actividad científica y sus aplicaciones en el país, crea el Premio Arnoldo Gabaldón para reconocer la labor de científicos menores de 40 años. El Premio Dr. Arnoldo Gabaldón fue creado en el año 2012 a los fines de reconocer la labor que realizan en el país los jóvenes que trabajan en nuestras universidades e institutos de investigación y por ello se otorga a científicos menores de 40 años. Este reconocimiento es concedido bienalmente en forma alterna en las áreas de Biología, Física, Matemáticas, Química, Ciencias de la Tierra e Ingeniería. Este premio cuenta con el auspicio de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho. La entrega del premio se realiza en una sesión especial de la corporación en una fecha cercana al 1 de marzo, correspondiente al natalicio del Dr. Gabaldón (Trujillo, estado Trujillo, 1 de marzo de 1909).

En esta edición, se otorgará en las áreas de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

El periodo de postulaciones estará abierto del 26 de septiembre al 26 de octubre de 2025.