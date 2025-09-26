Enviado de Trump aclara si EE.UU. mantiene contactos con Venezuela

Nuevamente el enviado especial del Gobierno de Donald Trump para misiones especiales, Richard Grenell, se refiere al proceso de diálogo que mantiene que Venezuela, en medio del despliegue y acciones militares de EE.UU. en el Caribe.

Durante su participación en una entrevista de la cadena estadounidense CBS, el periodista Vladimir Duthiers planteó: "El presidente de Venezuela se ofreció a hablar con EE.UU.: ¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar con Venezuela sobre estos barcos narcotraficantes?".

En su corta intervención sobre este asunto, Grenell dijo: "Ya he estado conversando con Venezuela por instrucciones de Trump. He hablado con el señor Maduro, he ido a Venezuela y sigo hablando con su equipo".

La semana pasada, el enviado de Trump dijo durante una entrevista en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Paraguay, que consideraba que Venezuela y EE.UU. podían llegar a un acuerdo para "evitar la guerra".

Maduro siempre abierto al diálogo

A pesar de las acusaciones de Washington contra Maduro —al que señala de ser líder de un cartel de narcotráfico, sin esgrimir ninguna prueba—, el mandatario venezolano ha insistido en varias oportunidades en mantener abiertos los canales de comunicación de la Casa Blanca.

El domingo pasado se conoció una carta enviada por Maduro a su par estadounidense, fechada el 6 de septiembre, donde ratificaba que Caracas está abierta a un diálogo "directo" y "franco" con Grenell. En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el texto estaba plagado de "mentiras" y aseguró que Trump "ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos y cada uno de los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas".

Recientemente, el presidente venezolano dijo que las comunicaciones con EE.UU. estaban "desechas", lo que asomó un traspiés a las negociaciones que existían entre ambos países que abordan temas como el retorno a Venezuela de los migrantes del país suramericano que se encuentran territorio estadounidense.