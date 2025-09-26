INAMEH prevé nubosidad parcial en parte del territorio nacional

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén en horas de la mañana nubosidad fragmentada, asimismo pronostican áreas nubladas con algunas precipitaciones en parte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes, Lago de Maracaibo sin descartar lluvias aisladas en la región central.

La información fue publicada por el Inameh a través de su canal de Telegram, donde señala que en horas de la tarde y noche habrá un aumento de la nubosidad la cual puede generar precipitaciones de intensidad variable en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Llanos occidentales, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas en horas de la mañana, habrá nubosidad, luego del mediodía prevé precipitaciones de intensidad variable. La temperatura máxima oscilará en 30°C, mientras que la mínima en 18°C.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.