Cadena Starbucks despedirá a 900 trabajadores y cerrará Cafeterias en Norteamérica

Las medidas forman parte de un plan de reestructuración de 1.000 millones de dólares

25 de septiembre de 2025.-El gigante del café Starbucks despedirá a empleados y cerrará tiendas como parte de un plan de reestructuración de mil millones de dólares, según informó el jueves su director ejecutivo, Brian Niccol, en un memorando a sus empleados, informó Noticias CBS.

La compañía recortará 900 empleados en puestos no relacionados con el comercio minorista en Norteamérica, según Niccol. El cierre de tiendas representará una disminución de aproximadamente el 1% en el número total de locales Starbucks en Norteamérica durante este año fiscal, tras considerar algunas aperturas, añadió Niccol.

"Si bien estamos logrando buenos avances, aún queda mucho por hacer para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resiliente", afirmó Niccol.

Las acciones de Starbucks subieron ligeramente en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el anuncio de la madrugada del jueves.

Starbucks ha enfrentado una baja en las ventas en los últimos años, ya que los clientes se han enfrentado a un período de inflación elevada que se ha prolongado durante años, según informaron previamente analistas a ABC News. La compañía ha experimentado seis trimestres consecutivos de caída en las ventas comparables, una métrica que examina el rendimiento de cada local a lo largo del tiempo.