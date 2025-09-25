Los trabajadores de el servicio postal de Canadá se declaran en huelga nacional

Se ve el logotipo de Canada Post mientras los trabajadores en huelga hacen un piquete frente a una planta procesadora de correo en Ottawa, Ontario, Canadá, el 23 de noviembre de 2018. Credito: REUTERS/Chris Wattie/Foto de archivo Derechos de licencia de compra

25 de septiembre de 2025.- Los trabajadores de Correos de Canadá se declararon en huelga nacional el jueves después de que el gobierno canadiense exigiera a la empresa postal una transformación generalizada para fortalecer sus finanzas y modernizar sus operaciones, según informó el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales.

"En respuesta al ataque del gobierno contra nuestro servicio postal y nuestros trabajadores, con efecto inmediato, todos los miembros del CUPW de Correos de Canadá se declaran en huelga nacional", declaró el sindicato. Correos de Canadá no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Hoy por la mañana, el gobierno canadiense ordenó a Correos de Canadá que iniciara cambios importantes en sus operaciones, alegando que la empresa enfrenta desafíos estructurales que, sumados a restricciones obsoletas y negociaciones estancadas entre los trabajadores y la dirección, han limitado su capacidad de adaptación, causando pérdidas crecientes.

"Esta situación es insostenible. Correos de Canadá es prácticamente insolvente, y los rescates reiterados no son una solución a largo plazo. Se requiere una transformación para garantizar la supervivencia de Correos de Canadá y proteger los servicios de los que dependen los canadienses", declaró el gobierno en un comunicado.

El gobierno añadió que también está revisando el proceso de aumento de la tarifa de los sellos. El sindicato indicó en un comunicado que el anuncio del ministro responsable de Correos de Canadá, Joel Lightbound, no ofrecía detalles claros sobre cómo se implementarían los cambios en la organización, y advirtió que las recomendaciones —que incluyen la conversión de buzones comunitarios, entre otras— podrían resultar en importantes pérdidas de empleos y cambios en los estándares de entrega.

CUPW afirmó haber sido informado de que Correos de Canadá necesita hasta la próxima semana para presentar nuevas ofertas globales. En respuesta a la huelga, la Cámara de Comercio Canadiense pidió volver a la mesa de negociaciones para negociar de buena fe.