Estados Unidos mandó aviones de combate a interceptar aviones de guerra rusos cerca de Alaska

Un bombardero estratégico ruso Tupolev Tu-95 sobrevuela Moscú, acompañado de aviones de combate, durante un ensayo para el desfile del Día de la Victoria en la capital rusa, en una foto de archivo del 7 de mayo de 2022. Credito: Sefa Karacan/Agencia Anadolu/Getty

Aviones de combate estadounidenses rastrean aviones rusos cerca de Alaska mientras aumentan las tensiones en la OTAN:

Lo que hay que saber

25 de septiembre de 2025Aviones de combate del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) fueron enviados para identificar e interceptar cuatro aviones militares rusos detectados en las costas de Alaska el miércoles, según informó la organización el jueves, informó Connor Greene para Tiempo (Time).

La aeronave rusa permaneció en el espacio aéreo internacional sin entrar en territorio estadounidense ni canadiense.

El incidente, que se produce en un contexto de creciente tensión por las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo de los países de la OTAN, marca la tercera vez en aproximadamente un mes y la novena vez este año que NORAD informa sobre aviones rusos volando cerca de Alaska.

NORAD afirmó que la actividad militar rusa en la zona de espacio aéreo internacional conocida como Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska (ZIDA), donde se detectaron los aviones el miércoles, no representa una amenaza y ocurre con regularidad.

¿Qué es la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska?

La ZIDA de Alaska es un área del espacio aéreo internacional que colinda con el espacio aéreo soberano de Estados Unidos y Canadá.

La región de Alaska de NORAD, una organización de defensa estadounidense y canadiense que realiza alertas y control aeroespacial para Norteamérica, supervisa la situación. La ADIZ exige la identificación de todas las aeronaves por motivos de seguridad nacional, según NORAD.

El miércoles, NORAD respondió a la detección de los aviones militares rusos, dos Tu-95 y dos Su-35, enviando un avión E-3, cuatro aviones F-16 y cuatro aviones cisterna KC-135 para identificarlos e interceptarlos.

Creciente tensión por la violación del espacio aéreo de la OTAN por parte de aviones rusos

Los aliados de la OTAN han estado debatiendo este mes cómo abordar las múltiples incursiones rusas en el espacio aéreo de sus países miembros.

El martes, el presidente Donald Trump instó a los países de la OTAN a derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó las declaraciones de Trump el jueves, afirmando que los países de la alianza militar deberían derribar los aviones rusos que entren en su espacio aéreo si se han agotado otras opciones y se considera necesario.

Las declaraciones se producen después de que tres aviones rusos entraran en el espacio aéreo de Estonia durante un total de 12 minutos sin permiso la semana pasada, según el gobierno estonio. Rusia negó haber violado el espacio aéreo estonio.

La OTAN "respondió de inmediato" e interceptó los aviones rusos, escribió la portavoz de la alianza, Allison Hart, en X. Horas después de que se informara de la entrada de aviones rusos en el espacio aéreo de Estonia, aviones militares polacos y aliados fueron desplegados tras el lanzamiento por parte de Rusia de un ataque aéreo contra Ucrania, que tuvo como objetivo, entre otros, puntos cercanos a la frontera occidental del país con Polonia.

Polonia informó a principios de septiembre que había derribado drones rusos después de que 19 violaran su espacio aéreo. Rusia negó la incursión, afirmando que había llevado a cabo un "ataque a gran escala" en Ucrania, pero que "no se preveía destruir objetivos en territorio polaco".

Tanto Polonia como Estonia invocaron el Artículo 4 del tratado de la OTAN tras las supuestas violaciones de su espacio aéreo, lo que dio lugar a consultas formales entre los miembros de la alianza.