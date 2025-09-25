El ex-director del FBI James Comey acusado de cargos criminales derivados de su testimonio de 2020

25 de septiembre de 2025.- El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra el exdirector del FBI, James Comey, después de que el presidente Trump exigiera a los fiscales que aceleraran la investigación contra uno de sus críticos más destacados, informó Carrie Johnson para Npr.org,

Comey enfrenta un cargo por declaraciones falsas y un cargo por obstrucción a la justicia en relación con su testimonio ante el Comité Judicial del Senado hace casi cinco años. La medida se produce días después de que el principal fiscal federal del norte de Virginia pusiera en duda las pruebas, solo para ser destituido por el presidente y reemplazado por uno de los exabogados defensores de Trump.



"Nadie está por encima de la ley", declaró la fiscal general Pam Bondi en una publicación en X. "La acusación formal de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense".



Trump ha criticado duramente a Comey, culpándolo del nombramiento de un fiscal especial que investigó los contactos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016 durante la mayor parte de su primer mandato.



Los cargos contra Comey marcan la última escalada en una guerra dialéctica que se ha prolongado durante años entre Trump y Comey, quien famosamente comparó al presidente con un jefe de la mafia.



Este año, el Servicio Secreto interrogó al exdirector del FBI tras publicar una foto de conchas marinas con la forma de los números "86 47". Comey posteriormente eliminó la publicación, alegando que creía que era una broma sobre restaurantes sobre la destitución de Trump, el 47.º presidente. Sin embargo, el hijo de Trump y miembros del gabinete interpretaron el mensaje como una amenaza de asesinato.



Comey fue en su momento el segundo al mando en el Departamento de Justicia durante la presidencia de George W. Bush. Sin embargo, comenzó su carrera como fiscal federal, trabajando con cierto éxito en la misma oficina de Virginia que posteriormente solicitó su procesamiento.



El Departamento de Justicia despidió a su hija, Maurene Comey, de un destacado puesto como fiscal federal adjunta en Manhattan a principios de este año, tan solo horas después de que ella declarara que le habían pedido que dirigiera un importante caso de corrupción pública.