Así quedó establecido el aumento de pasaje urbano

La publicación de la Gaceta Oficial 43.218, establece que la tarifa del pasaje urbano queda fijada en un máximo de 40 bolívares, que comenzarán a cobrarse tras la publicación del documento.

En la misma gaceta, se fijó que el costo en el sistema de transporte subterráneo (Metro), ferrocarril y otras operadoras de transporte público del Estado, se ubicó en 30 bolívares.

La normativa también establece el aumento en la tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas a nivel nacional, cobradas por los prestadores del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, respectivamente, con la finalidad de concretar y equilibrar tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio.

Estas tarifas van desde los Bs. 40 hasta los Bs. 85, que incluyen el 20% de la condición de la flota y Seguro de Responsabilidad Civil y de Ocupantes.

Asimismo, las tarifas establecidas en la resolución, tendrán un recargo del 20% en los días feriados nacionales y domingos. Esos días son: Lunes y martes de Carnaval, Jueves y Viernes Santo, 19 de abril, 1º de mayo, 24 de junio, 5 y 24 de julio, 12 de octubre, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Este recargo se aplicará también los días decretados como festivos o no laborables por el Ejecutivo Nacional, y las autoridades regionales y municipales. Los días sábados no son definidos como días feriados.

La gaceta recuerda que las mujeres mayores de 55 y los hombres mayores de 60 años, tendrán un pasaje gratuito de transporte urbano, mientras que los estudiantes uniformados o presentando su carnet, tendrán un descuento del 50%.

El Ministerio de Transporte en coordinación con los estados y municipios establecerá el pasaje gratuito de transporte urbano a las personas con discapacidad.