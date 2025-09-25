Fiscal Saab solicita a la ONU investigar agresión de EE. UU. a Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó formalmente al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que investigue los actos de agresión perpetrados por el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) contra Venezuela y la región del Caribe. El anuncio se realizó durante una reunión del Consejo de Estado de la Nación en el Palacio de Miraflores.

Saab cuestionó enérgicamente la falsa narrativa estadounidense que justifica sus acciones bajo la lucha contra el narcotráfico. El fiscal señaló que no existe ningún tratado o acuerdo internacional que avale el uso de armamento nuclear para combatir este flagelo, calificando esta postura como un pretexto para una invasión fáctica.

Asimismo, el fiscal general advirtió que las amenazas militares de EE.UU. no se sustentan en doctrina alguna de combate legalmente reconocida. Afirmó que estas acciones representan una violación clara del derecho internacional y de la soberanía de las naciones.

Durante su intervención, Saab también recordó los actos violentos promovidos por sectores de la extrema derecha, financiados, por potencias extranjeras. El objetivo de estos intentos, que han fracasado, sería desestabilizar la Revolución Bolivariana y eliminar a sus líderes.

Además, denunció las llamadas «guerras cognitivas» dirigidas a dividir al pueblo venezolano. el fiscal general de Venezuela aseguró que estas campañas han tenido el efecto contrario, generando una mayor unidad y cohesión nacional, así como una sólida unidad cívico-militar.