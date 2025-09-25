INAMEH reportó precipitaciones afectarán a la región occidental de Venezuela

Este jueves en horas de la mañana se prevé que las precipitaciones se concentren en la región occidental de Venezuela. Se estiman lluvias más intensas y persistentes sobre los estados Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Lara, Falcón, Táchira, Mérida y Zulia (particularmente en la Sierra de Perijá y al sur del Lago), mientras que el centro y oriente del país se mantendrán con nubosidad parcial y no se descartan algunas lluvias aisladas.

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) durante la tarde y noche la inestabilidad atmosférica se intensificará y se generalizará en gran parte del territorio nacional. Los núcleos de tormenta más intensos y significativos, se prevén sobre los Llanos Centrales, la Región Oriental y al norte de Bolívar. La actividad lluviosa también se fortalecerá en la Región Central Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua y Carabobo, así como en los estados andinos y el Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira estará parcialmente nublado en la mañana. Después del mediodía, se estima desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 30°C de máxima.