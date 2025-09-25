Diosdado Cabello hizo un reconocimiento al presidente Gustavo Petro por discurso en la ONU

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo un reconocimiento al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por levantar la voz de los pueblos libres en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



"Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, claridad y su firmeza, porque habló por los Pueblos libres", expresó durante su programa Con el Mazo Dando N° 544.



Asimismo, cuestionó a los mandatarios que desde ese espacio se prestan para seguir haciéndole el juego al imperialismo norteamericano. "Hay otros que van para allá a adorarle la píldora a los gringos, por Dios", dijo.



Además, condenó que esa tribuna sea utilizada por el imperialismo para declararle la guerra a todo el mundo que no se alinee con ellos. "Cuando uno ve eso, podemos decir que el mundo va mal", dijo.



Al respecto, señaló que esa acción también está generando una reacción anti-norteamericana en el mundo entero. Al tiempo, precisó que por culpa de quienes dirigen el imperialismo el pueblo estadounidense se ve afectado de igual manera.



"Eso es triste, muy triste, que no se sepa diferenciar, porque el imperialismo siempre ha sido el imperialismo; entonces las voces disidentes se van a escuchar con mucho más fuerza, porque ese Pueblo en su mayoría no es guerrerista", apuntó.