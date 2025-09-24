Hombre armado abrio fuego en una instalación de inmigración en Dallas

dice Seguridad Nacional

24 de septimebre de 2025.-Un hombre armado disparó contra una oficina de inmigración de Dallas desde un tejado cercano la mañana del miércoles, matando a un detenido e hiriendo gravemente a otros dos, antes de suicidarse en lo que las autoridades calificaron de ataque indiscriminado contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Informó R.J. Rico para Prensa Asociada.

Las tres víctimas se encontraban dentro de una camioneta en el exterior de las instalaciones cuando el pistolero abrió fuego, según informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Las autoridades afirman haber encontrado munición con mensajes contra el ICE en el lugar.

El ataque es el asesinato selectivo público más reciente en Estados Unidos y se produce dos semanas después de que el líder conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un tirador armado con un rifle en un tejado.

A continuación, se presenta información importante sobre el tiroteo en la oficina de ICE.

¿Quiénes son las víctimas?

Las tres víctimas eran detenidos, informaron las autoridades. No se ha divulgado información adicional sobre la identidad de las víctimas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirma que uno de los detenidos heridos es de México. La agencia indicó que el detenido se encuentra hospitalizado con heridas graves y que el consulado se ha puesto en contacto con la familia para ofrecerle apoyo y asistencia legal.

El Departamento de Seguridad Nacional había informado previamente que dos de las víctimas habían fallecido, pero horas después emitió una corrección, indicando que una murió y otras dos resultaron gravemente heridas.

Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido en el ataque, informaron las autoridades.

¿Quién fue la persona que abrió fuego?

Las autoridades afirman que el tirador murió por una herida de bala autoinfligida, pero no han revelado más detalles sobre el pistolero.

Un agente del orden identificó al sospechoso como Joshua Jahn, de 29 años. El agente no pudo revelar públicamente los detalles de la investigación y habló con La Prensa Asociada bajo condición de anonimato.

El miércoles por la tarde se pudo ver a agentes del FBI en una casa en un suburbio de Dallas que, según los registros públicos, está vinculada a Jahn.

Horas después del tiroteo, las autoridades se encontraban en la azotea de un edificio de abogados cerca de las instalaciones del ICE. Llegó una camioneta blanca de la oficina del médico forense. Se pudo ver a un equipo cargando un cuerpo que estaba en una bolsa negra antes de marcharse.

¿Cuál fue el motivo del ataque?

Se desconoce de inmediato el motivo exacto del ataque. El FBI declaró en una conferencia de prensa matutina que la munición encontrada en el lugar contenía mensajes contra el ICE, y el director de la agencia, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales que muestra una bala con las palabras "ANTI-ICE" escritas con lo que parece ser un marcador.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también publicó fotos que muestran impactos de bala en una ventana y una vitrina con una bandera estadounidense.

En un comunicado, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró: "Este vil ataque fue motivado por el odio hacia el ICE".

En una conferencia de prensa, el senador Ted Cruz declaró: "Este es el tercer tiroteo en Texas dirigido contra ICE o CBP. Esto debe parar. A todos los políticos que demonizan a ICE y a CPB con un discurso que los demoniza: paren. A todos los políticos que exigen que se divulgue información confidencial a los agentes de ICE y que la gente persiga a sus familias: paren. Esto tiene consecuencias muy reales".

Pero los demócratas acusaron a Cruz y a otros de divulgar información selectivamente e intentar "controlar la narrativa" para que encajara con los argumentos republicanos de que los agentes de ICE están bajo asedio.

Inmediatamente después de una conferencia de prensa anterior en la que las autoridades se negaron a revelar si había detenidos entre las víctimas, el representante demócrata Marc Veasey llamó al noticiero de WFAA-TV en Dallas y les dijo que estaba "totalmente indignado" por los comentarios de los funcionarios.

"Si están tratando de controlar esta narrativa y no quieren que los migrantes sean víctimas de esta historia, entonces quizá quieran darnos más tiempo para darnos información al respecto y así poder seguir hablando de ataques a ICE", dijo Veasey.