Anzoátegui: Ex-trabajadores de MMC Automotriz denuncian que Tribunales Laborales del estado no cumplen con las sentencias ordenadas por el TSJ

- Que cumpla con sus sentencias y ni las ordenadas por el TSJ.

- ¡El único camino que queda, es la lucha levantando la organización obrera y popular!

24 de septiembre de 2025.-Los trabajadores denuncian a la importadora de vehículos (Hyundai, Mitsubishi y Chery) MMC AUTOMOTRIZ S.A, que no ha escatimado en hacerse de un equipo de individuos que trabajan sistemáticamente dentro y fuera de las instituciones públicas, para sabotear y evitar cumplir las obligaciones constitucionales y las laborales que asumió (como fue el Contrato Colectivo) en su momento con los obreros, incluso se burla incumpliendo las sentencias y ordenamientos dictados por los Tribunales, son los casos: Tribunal IV de Juicio del Trabajo del Edo. Anzoátegui – N° Exp BP02-L-2019-027, y la sentencia N° 328 – 02/08/2023, Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de casación social, N° Exp R.S.N°AA60-S-2021-000156, informó El Comité de Lucha de Ex-trabajadores de MMC AUTOMOTRIZ, para Aporrea.org.

Las artimañas utilizadas por esta importadora de vehículos contra sus extrabajadores para no sujetarse a las sentencias de los tribunales, la vienen desarrollando desde el año 2018, desconociendo Providencia Administrativa 0008-2017, de la Inspectoría del Trabajo, una de las últimas irregularidades que ha realizado, fue el 10 de junio del año 2024, cuando presento ante el Tribunal Segundo Superior del Edo. Anzoátegui 6 transacciones (acuerdos) laborales de trabajadores que desmejoraron la sentencia dictada 7 meses antes (Noviembre del año 2023– N° Exp BP02-L-2019-027) por el Tribunal IV de Juicio del Trabajo del Edo. Anzoátegui, mientras que por otro lado, firmo pagos de manera extra judicial para no dejar constancia en el expediente. Esta patraña de la empresa MMC AUTOMOTRIZ S.A busca perjudicar a más de 850 trabajadores, padres de familia venezolanos.

El pasado mes de junio del 2025, la importadora MMC AUTOMOTRIZ S.A, no conforme con sus tretas, arbitrariamente le impuso a otro grupo de 19 trabajadores el pago que ella considero, mediante el Tribunal Tercero de Primera Instancia del Trabajo, sin importarle en este caso, que el Tribunal Supremo de Justicia había dictado claramente las pautas de cálculo así como también la forma de pago de la deuda, en la Sentencia N°328 - 2/8/2023 TSJ-SCS, demostrando este empresario que no respeta a la autoridad máxima judicial del Estado Venezolano, pareciera ser que se ha privilegiado en conseguir la complacencia de los responsables de la ejecución en el tribunal regional, perjudicando nuevamente los derechos laborales, colocando múltiples obstáculos para no cumplir con sus obligaciones, jugando con el tiempo y el cansancio de los obreros.

Con esta mala experiencia que se está viviendo, los trabajadores concluyen que es evidente que las leyes, las instituciones y la burocracia del estado se doblegan ante el poder económico de los empresarios, que se aprovechan de la crisis económica y de la nefasta dirección sindical que ha contribuido con la confusión y dispersión del movimiento obrero, le exige a quiénes hoy tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, revisar estos casos con urgencia.

Los trabajadores hacen un llamado a todos los compañeros obreros, para levantar nuestra organización independiente desde abajo con nuestros familiares, vecinos y amigos para luchar por los derechos sociales.