(VIDEO) Venezuela solicita al Comité de DDHH de ONU abrir investigación por ataques de EE.UU.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó el martes al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigar los ataques perpetrados por Estados Unidos contra barcos venezolanos en el mar Caribe, pues considera que constituyen una agresión a la soberanía del país.

El fiscal venezolano calificó el hecho como "asesinatos seriales y ejecuciones sumarias".

Tarek William Saab afirmó en sus declaraciones que el "imperio" ha procurado llevar a cabo una incursión marítima en el Mar Caribe con mercenarios, quienes, "casualmente, buscan ingresar para ver a una novia". A pesar de que Saab subrayó que el fin verdadero de un mercenario "es para matar y crear caos", han sido vencidos.

Simultáneamente, instó a las agrupaciones de Derechos Humanos en el mundo para que "se sepa la coartada de la falsa lucha contra el tráfico de drogas del país que más produce estas sustancias ilícitas, los Estados Unidos". El fiscal expresó su pesar porque "el país que más consume droga, ahora quiera achacarle eso a Venezuela, un país sano, espiritual, física y revolucionariamente".

Saab declaró que el imperio no tiene cómo someter la soberanía de Venezuela; indicó que, a lo largo de la historia, los adversarios de la Revolución Bolivariana han tratado, sin éxito, de debilitar el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y del Comandante Hugo Chávez, con el fin de socavar su mando político y militar.

Por otra parte, enfatizó que las guerras cognitivas que buscan provocar división y odio en la gente han tenido el efecto opuesto: "alegría y unidad en Venezuela". El fiscal resaltó que la nación posee una unidad en el Alto Mando Político-Militar "jamás vista en el mundo entero", lo cual es un triunfo moral y espiritual.

A pesar de los reiterados ataques de Estados Unidos, Venezuela ha permanecido estable, con "calma, cordura y nervios de acero", gracias al respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a una "fusión perfecta: popular-militar-policial".