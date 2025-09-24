Aunque la cadena ABC decide reanudar la emisión de “Jimmy Kimmel Live!”, las emisoras de Sinclair Broadcast Group seguirán censurando el programa

La cadena ABC anunció que el programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes por la noche, luego de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazara con revocar las licencias de transmisión de filiales de la cadena por los comentarios que Kimmel hizo sobre el asesino del activista de derecha Charlie Kirk. La empresa Walt Disney Company, propietaria de la cadena ABC, declaró en un comunicado: "El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para no agravar la tensa situación en un momento emotivo para nuestro país. Tomamos esa decisión porque consideramos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. En los últimos días, hemos mantenido conversaciones reflexivas con Jimmy y, tras ellas, decidimos volver a emitir el programa el martes".

Esto se produce en un momento en que un movimiento para boicotear a Disney+, Hulu y otros servicios de suscripción propiedad de Disney estaba cobrando fuerza luego de la suspensión del programa de Kimmel. Mientras tanto, Sinclair Broadcast Group, propietaria de decenas de filiales de la cadena ABC, afirmó que no transmitirá el programa "Jimmy Kimmel Live!" en sus emisoras y lo reemplazará con programas de noticias.

El lunes, varios sindicatos encabezaron una manifestación por la libertad de expresión frente a los estudios del programa de Jimmy Kimmel en Hollywood. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista demócrata del estado de California Laura Friedman, que participó de la protesta.

Congresista Laura Friedman: "Es el Gobierno de Trump el que está decidiendo lo que puedes ver en televisión y qué bromas puedes escuchar. No quiere que haya disidencia y no tiene reparos en usar las facultades más extremas previstas por ley para sofocarla. Eso es antiestadounidense, es peligroso y es algo sobre lo que debemos dar la voz de alarma".