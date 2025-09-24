Donald Trump cancela reunión con importantes demócratas ante el inminente cierre de gobierno

Los demócratas del Senado presentaron una contrapropuesta a la extensión de financiación a corto plazo de los republicanos del Congreso, que incluye cláusulas restrictivas que representan una línea roja para el Partido Republicano. Credito: Al Drago/Bloomberg vía Getty Images

El presidente Donald Trump canceló el martes una reunión prevista con los dos principales demócratas del Congreso para abordar los problemas que retrasan un acuerdo de financiación que podría evitar un cierre del gobierno federal.

Trump canceló la reunión prevista para el jueves, justo un día después de que personas familiarizadas con la situación anunciaran que su reunión con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se llevaría a cabo.

La decisión de Trump aumenta la probabilidad de un cierre.

Los dos legisladores neoyorquinos insisten en que cualquier acuerdo provisional para evitar un cierre el 30 de septiembre incluya protecciones para los programas de atención médica, incluyendo la extensión de los créditos fiscales mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Esos créditos, utilizables para planes de seguro médico adquiridos en los mercados de Obamacare, expirarán a finales de año.

En una publicación de Truth Social el martes, Trump escribió: «Tras revisar los detalles de las exigencias poco serias y ridículas de la minoría radical demócrata de izquierda a cambio de sus votos para mantener nuestro próspero país abierto, he decidido que ninguna reunión con sus líderes del Congreso podría ser productiva».

Jeffries respondió rápidamente en Twitter: «Trump siempre se acobarda».

«Donald Trump acaba de cancelar una reunión importante en el Despacho Oval con el líder Schumer y yo», escribió Jeffries.

«Los extremistas quieren cerrar el gobierno porque no están dispuestos a abordar la crisis sanitaria republicana que está devastando a Estados Unidos», escribió el líder demócrata.

Schumer, en un comunicado, declaró: "Trump se está yendo de la mesa de negociaciones incluso antes de llegar".

"Mientras los estadounidenses se enfrentan al aumento de los costos y a una crisis sanitaria republicana, Trump prefiere hacer un berrinche que hacer su trabajo", declaró Schumer.

"Los demócratas están listos para trabajar para evitar un cierre gubernamental; Trump y los republicanos tienen a Estados Unidos como rehén. Donald Trump asumirá la responsabilidad del cierre".

En una carta solicitando las conversaciones el sábado, Schumer y Jeffries escribieron: "No entendemos por qué prefieren cerrar el gobierno en lugar de proteger la atención médica y la calidad de vida del pueblo estadounidense".