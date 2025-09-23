Donald Trump en la ONU: La escalera mecánica se apagó al abordarda con Melania, luego el apuntador no funcionaba

+ Una escalera mecánica en las Naciones Unidas se detuvo abruptamente justo cuando el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump subían a ella antes de su discurso en la Asamblea General.

+ Trump cuestionó el propósito mismo de las Naciones Unidas en su discurso.

+ Declaró ante la Asamblea General que la organización internacional opera con "palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven las guerras".

+ El discurso de Trump se produjo después de retirar a Estados Unidos de varias entidades de la ONU.

23 de septiembre de 2025.-La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se enfureció el martes y afirmó que si alguien en las Naciones Unidas detuvo "intencionadamente" una escalera mecánica justo antes de que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump la subieran, "debe ser despedido e investigado de inmediato", informó CNBC.com.

La exigencia de Leavitt a X se produjo horas después de que una escalera mecánica en la ONU se detuviera abruptamente justo cuando los Trump subían, poco antes de que pronunciara un discurso ante la Asamblea General en Nueva York.

El tuit de Leavitt hacía referencia a un artículo del periódico británico Los Tiempos.

El periódico publicó el domingo que miembros del personal de la ONU, para celebrar la llegada de Trump, "bromearon diciendo que podrían apagar las escaleras mecánicas y los ascensores y simplemente decirle que se quedaron sin dinero, así que tiene que subir las escaleras".

La secretaria de prensa escribió: "Si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama la subían, debe ser despedido e investigado de inmediato".

Pero un funcionario de la ONU dijo el martes temprano que una persona que viajaba con Trump presionó inadvertidamente la palanca de parada de la escalera mecánica, lo que provocó que se detuviera repentinamente, informó Associated Press.

Trump mencionó el percance y un teleprompter defectuoso para burlarse de la calidad de la sede de la ONU, al tiempo que se quejaba de que su intento anterior de obtener un contrato para renovar los edificios había sido rechazado.

Trump comenzó su discurso leyendo un papel porque el teleprompter no funcionaba.

"Hace muchos años, un exitoso promotor inmobiliario de Nueva York, conocido como Donald J. Trump, presenté una oferta para la renovación y reconstrucción de este mismo complejo de las Naciones Unidas", declaró Trump ante la Asamblea General en su discurso.

"En aquel momento dije que lo haría por 500 millones de dólares, incluyendo la reconstrucción, que sería precioso", añadió Trump.

"Solía ​​decir: ‘Les voy a dar suelos de mármol, les van a dar terrazo’", recordó. "Les voy a dar lo mejor de todo: tendrán paredes de caoba. Les van a dar plástico".

"Me di cuenta de que no sabían lo que hacían en cuanto a construcción", dijo Trump.

Dijo que la ONU finalmente decidió ir en "otra dirección", que era "mucho más costosa en ese momento" y "produjo un producto muy inferior".

"Estas son las dos cosas que obtuve de las Naciones Unidas: una mala escalera mecánica y un mal teleprompter", bromeó Trump.

El funcionario de la ONU que habló con AP señaló que el equipo del presidente era responsable de operar el teleprompter.

En 2005, Trump solicitó a un comité del Senado de Estados Unidos que le permitiera gestionar las renovaciones de la ONU, una solicitud que finalmente fue denegada.

En su discurso ante los líderes mundiales el martes, Trump criticó a su organización global, acusando a la ONU de operar con "palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven las guerras".

"La ONU tiene un potencial tremendo, siempre lo he dicho", dijo Trump.