INAMEH reporta precipitaciones de intensidad variable se prevén en diversas regiones del país

Hoy domingo en horas de la mañana se prevé nubosidad parcial, al alternar con zonas despejadas en gran parte del territorio, Sin embargo, se estiman áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Llanos Occidentales, Lara, Falcón, Andes y Zulia, señaló el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que en horas de la tarde y noche se espera un incremento progresivo en la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y actividad eléctrica en Delta Amacuro, Nororiente, Bolívar, Amazonas, Región Central, Centro Occidente, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá nubosidad parcial en la mañana con algunas lloviznas dispersas. Después del mediodía, se estima desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 30°C de máxima.