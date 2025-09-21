(VIDEO) Presidente Maduro participó en el Congreso Campesino Ezequiel Zamora en Aragua

El jefe de Estado sostuvo que la historia de las batallas independentistas se reactivará si el país es atacado por Estados Unidos y subrayó que la unión pueblo-milicia es la principal garantía de soberanía.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que, en caso de una agresión militar, el pueblo venezolano está preparado para responder con una resistencia prolongada, rebelde y organizada, en perfecta unión con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia y los cuerpos policiales.

"Si Venezuela es agredida, se abrirán hasta tres Boyacá, Ayacucho, Junín y Carabobo (batallas históricas). Y mantendríamos esta patria grande, rebelde, en resistencia prolongada y libre. Siempre libre, nuestra lucha es por la paz, como decía el libertador Simón Bolívar", dijo durante un acto con comunidades campesinas en Aragua

Maduro destacó la movilización de armamento y unidades en más de 5.000 circuitos comunales llevada a cabo este sábado. "Allá están llegando los tanques, las tanquetas, el armamento antiaéreo, los fusiles, las ametralladoras… en manos de su Fuerza Armada y del pueblo, de la Milicia Nacional Bolivariana", afirmó.

"Si algo somos los venezolanos es arrecho"

El Jefe de Estado expreso que ante las dificultades y amenazas que ha enfrentado el pueblo venezolano, la respuesta ha sido de unión y de soberanía.

"Aquí está el Pueblo de Venezuela unido, de pie y victorioso. No han podido ni podrán jamás con la Venezuela libre, rebelde y arrecha, porque los venezolanos somos arrechos y si nos amenazan más arrechos nos ponemos", sentenció.

El mandatario subrayó que la unión pueblo-milicia es la principal garantía de soberanía:

"La patria de Simón Bolívar dice: estamos más unidos que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo del pueblo de Venezuela".

Maduro también evocó consignas de resistencia popular, recordando que el verdadero temor del adversario radica en la determinación venezolana:

"Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo", repitió, aludiendo a una consigna histórica de los pueblos latinoamericanos.

Advirtió que "jamás Venezuela podrá ser tocada por el invasor" y llamó a defender "el sagrado suelo, los mares y el cielo de la patria" con la fuerza de un pueblo organizado y con espíritu bolivariano.

Colaboración cívico-militar en la producción

La Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Agrofanb) tiene presencia en 14 estados, incluyendo el Esequibo, y ha contribuido al desarrollo agroproductivo al aportar más de 3 mil toneladas de hortalizas al Plan Nacional Campesino.ar

Como parte de la unión cívico-militar-comunal, Agrofanb también colabora en la construcción y equipamiento de granjas porcinas para la comuna del 23 de Enero, lo que contribuye al fortalecimiento y apalancamiento económico de la comunidad.

Participación comunitaria

El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, aseguró que se ha realizado un "extraordinario trabajo" para la organización del sector rural, destacando el espíritu y la participación de los campesinos del país.

Heredia detalló que el "saldo organizativo es de todo el territorio nacional", con la conformación de 15.407 consejos campesinos. En cada uno de ellos, se realizó una elección popular con la participación de más de un millón de campesinos movilizados desde el 6 de septiembre.

Como resultado de estas elecciones, cada consejo campesino cuenta con tres voceros principales y tres suplentes, distribuidos en tres áreas fundamentales: organización y formación; economía productiva; y defensa territorial y soberanía nacional.

Con información de Globovisión / Últimas Noticias.