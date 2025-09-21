Convite advierte sobre acelerado envejecimiento poblacional en Venezuela

21-09-25.-Luis Francisco Cabezas, director general de la Asociación Civil Convite, advirtió este viernes sobre el acelerado proceso de envejecimiento poblacional en Venezuela, según las últimas proyecciones demográficas. El país cuenta actualmente con entre 3,8 y 4 millones de adultos mayores, de los cuales cerca del 9% unos 380.000 a 400.000 viven solos.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo, transmitido por Unión Radio, Cabezas subrayó que Venezuela “está en plena transición demográfica y ha comenzado a envejecer”, lo que exige una respuesta urgente en materia de políticas públicas.

El representante de Convite destacó que aproximadamente el 95% de los adultos mayores perciben pensiones, pero advirtió que esto no garantiza una vida digna. “Es necesario diseñar una oferta más robusta en servicios, protección social, soporte emocional, físico y alimenticio”, afirmó.

En el plano legislativo, instó a la creación de instrumentos que aseguren la protección laboral tras la jubilación, así como un sistema de seguridad social más eficiente que brinde tranquilidad. También propuso políticas que promuevan el disfrute de espacios públicos y mejoren la accesibilidad para este grupo etario.

La advertencia de Convite se suma a los llamados de organizaciones sociales que exigen mayor atención a una población cada vez más vulnerable, en un país que enfrenta profundas transformaciones demográficas.

*Con información de Unión Radio.