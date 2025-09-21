Estados Unidos: California prohíbe a los agentes de Inmigración usar mascarillas en el estado

Agentes federales bloqueando a manifestantes durante una redada federal de inmigración en Camarillo, California, en julio. El gobernador Gavin Newsom firmó una ley el sábado para prohibir el ocultamiento facial. Credito: Mario Tama/Getty Images

21 de septiembrede 2025.-El gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley para impedir que los agentes federales oculten su identidad con mascarillas. Se prevé que la ley enfrente una impugnación legal, informó Los TIempos de Nueva York.com.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el sábado una ley que prohibiría a los agentes federales de inmigración usar mascarillas en el estado, en respuesta directa a la ofensiva contra las deportaciones del presidente Trump en la región de Los Ángeles.

Se cree que la nueva ley es la primera prohibición de este tipo en el país, aunque es probable que sea impugnada en los tribunales antes de su entrada en vigor en enero, ya que no está claro si California puede aplicar dichas restricciones a las fuerzas del orden federales. El proyecto de ley también se aplica a las fuerzas del orden locales.

En los últimos meses, se han difundido videos en redes sociales que muestran a agentes de inmigración armados y enmascarados esposando a inmigrantes en el sur de California, lo que ha generado protestas y críticas en el estado.

Líderes demócratas y activistas de inmigración han sugerido que los agentes han actuado con impunidad, a sabiendas de que sus identidades estaban ocultas y que sería más difícil exigirles responsabilidades.

“El impacto de estas políticas en toda esta ciudad, nuestro estado y la nación es aterrador. Es como una película de ciencia ficción distópica: autos sin distintivos, gente con mascarillas, gente que literalmente desaparece”, dijo el Sr. Newsom en un evento de firmas el sábado por la tarde en una escuela secundaria de Los Ángeles. “Esto es una vergüenza. Es indignante lo que hemos permitido que suceda en este país”.

Es extremadamente raro que los agentes de policía usen mascarillas en países democráticos. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. comenzaron a usar pasamontañas y braga para el cuello este año, en lo que podría haber sido el primer ejemplo de agentes del orden estadounidenses con mascarillas.

Antes de este año, los líderes estatales y locales habían estado aprobando más leyes orientadas a una mayor transparencia, como la que exige que los agentes lleven cámaras corporales en todo momento para grabar imágenes que puedan utilizarse en los tribunales y ser vistas por el público.

Pero esta semana, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional instaron al Sr. Newsom a vetar el proyecto de ley, que, según afirmaron, aumentaría el acoso y las agresiones contra los agentes.

"Compararlos con la 'policía secreta', equipararlos con la Gestapo, es despreciable", declaró Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, en un comunicado. "Una vez más, los políticos santuario intentan prohibir que los agentes usen mascarillas para protegerse de la divulgación de información personal y de ser blanco de simpatizantes terroristas, conocidos y presuntos".