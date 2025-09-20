La Casa Blanca afirma que el algoritmo y los datos de TikTok estarán controlados "por Estados Unidos"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el sábado que estaba "100% segura" de que el acuerdo entre Estados Unidos y China está finalizado.

20 de septiembre de 2025.-La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló el sábado más detalles del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China sobre el control de la popular plataforma de redes sociales TikTok. Leavitt anunció que seis estadounidenses formarán parte de la junta directiva de siete miembros que controlará la compañía y que Estados Unidos controlará el algoritmo de la aplicación, informaron Alexandra Marquez y Lindsey Pipia para Noticias NBC.com.

"Este acuerdo prioriza a Estados Unidos", declaró Leavitt a Fox News el sábado. "Y quiero ser muy clara: este acuerdo significa que TikTok será propiedad mayoritaria de estadounidenses en Estados Unidos. Habrá siete miembros en la junta directiva que controlará la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses".

Añadió que los aspectos de datos y privacidad de la plataforma estarán en manos de Oracle, la empresa de software y computación en la nube cofundada por Larry Ellison. Leavitt también afirmó que Estados Unidos mantendrá el control del algoritmo de la aplicación, que controla lo que los usuarios ven en ella.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a preguntas sobre quiénes serían los seis miembros estadounidenses de la junta directiva ni quién controlaría el algoritmo de la plataforma en EE. UU.

Un representante de TikTok tampoco respondió de inmediato a preguntas sobre el acuerdo.