Más de 450 kits entregados rumbo a la Carrera 5K "Dia Mundial del Turismo"

Caracas.20 de septiembre de 2025. Este sábado 20 de septiembre, Caracas vibró con la entrega de kits para la Carrera y Caminata 5K, un evento que marca el inicio de las actividades por la Semana Mundial del Turismo, evento promovido por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez. Más de 400 atletas se dieron cita en la Concha Acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, para retirar sus materiales de cara al desafío que celebra el turismo de una forma activa y saludable, informó Cristal Alzolay. Prensa Mintur.



En ese sentido, el presidente de Retos Venezuela, John Díaz, informó que 500 personas se inscribieron en esta justa deportiva, que incluyó la modalidad de carrera y caminata. La impecable logística, que solicitó la presentación de la cédula laminada de cada participante, aseguró un proceso rápido y eficiente. A su vez, Díaz agradeció a la ministra Leticia Gómez, por esta iniciativa que apalanca el deporte inclusivo y fortalece el turismo local.



Con este evento, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo deportivo en el país, una de las aristas de este eje transversalizador de la economía nacional, que busca posicionar a Venezuela como un destino de referencia internacional, con el apoyo de las políticas que emanan desde la presidencia de la República.