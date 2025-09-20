La India advierte que nueva tarifa estadounidense para visa H-1B tendrá “consecuencias humanitarias”

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, cuya oficina advirtió que el cambio perturbaría a las familias Credito: EPA

20 de septiembre de 2025.-El gobierno indio ha declarado que una nueva tarifa de 100.000 dólares (74.000 libras esterlinas) para los solicitantes de visas estadounidenses para trabajadores cualificados tendrá "consecuencias humanitarias", informó BBC.com. El presidente Donald Trump ordenó el viernes que la nueva tarifa para las solicitudes de visa H-1B, que es más de 60 veces superior a la actual, entre en vigor el 21 de septiembre. Los trabajadores de la India reciben, con diferencia, la mayor cantidad de visas para trabajadores cualificados del programa, con poco más del 70% de las emitidas. Según informes, algunas empresas tecnológicas estadounidenses aconsejaron a sus empleados con visas H-1B que permanecieran en Estados Unidos o, si se encontraban fuera del país, que intentaran regresar de inmediato. La Casa Blanca aclaró el sábado que la tarifa no se aplicará a las visas vigentes ni a las solicitudes de renovación. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India el sábado indicó que la tarifa tendría consecuencias humanitarias "por las perturbaciones que esto causaría a las familias". El gobierno indio "espera que las autoridades estadounidenses puedan abordar adecuadamente estas perturbaciones", añadió. El intercambio de trabajadores cualificados ha "contribuido enormemente" a ambas naciones, según el comunicado, y añade: "Por lo tanto, los responsables políticos evaluarán las medidas recientes teniendo en cuenta los beneficios mutuos, que incluyen los fuertes lazos interpersonales entre ambos países". El comunicado no especificó ninguna posible respuesta del gobierno indio.