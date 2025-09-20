Departamento de Agricultura de los Estados Unidos retira apoyo clave a agricultores Afro-estadounidenses

El Departamento de Agricultura de EE. UU. ya no utilizará el término "socialmente desfavorecido", que describía a agricultores o ganaderos que habían sido objeto de discriminación racial, étnica o de género. Credito: (Aallyah Wright/Capital B)

En medio de las órdenes anti- diversidad, equidad e inclusión de Trump

La agencia ya no utilizará el término "socialmente desfavorecido", argumentando que ha abordado suficientemente la discriminación histórica.

20 de septiembrede 2025.-Capital B es una organización de noticias sin fines de lucro dedicada a ofrecer periodismo independiente, basado en hechos y centrado en la comunidad afroamericana, que informa, inspira y empodera a nuestra comunidad. Nos esforzamos por brindarles las historias que a menudo pasan desapercibidas: historias que importan, informó Noticias Capital B.com.

A Lloyd Wright no le sorprende que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos esté revirtiendo una política de 35 años destinada a ayudar a los agricultores afroamericanos, a favor de un enfoque racialmente neutral.

Pero este hombre de 84 años, que cultiva soja y hortalizas en Virginia, sabe que sus compañeros agricultores afroamericanos sufrirán las consecuencias.

La semana pasada, la agencia anunció la eliminación del término "socialmente desfavorecido", que describe a los agricultores o ganaderos que han sido objeto de discriminación racial, étnica o de género, incluyendo a los grupos afroamericanos, hispanos, nativos americanos y asiáticos.

"[El gobierno] va a retirar el dinero —lo poco que recibíamos— y parte del dinero para la divulgación se retirará", dijo Wright. "Porque están eliminando a las personas socialmente desfavorecidas y todo lo relacionado con la DEI [diversidad, equidad e inclusión]".

El departamento adoptó el lenguaje de la Ley Agrícola de 1990 para brindar recursos a agricultores pertenecientes a minorías, incluyendo el Programa 2501, una iniciativa que exige al USDA ofrecer asistencia técnica y de divulgación a agricultores históricamente desfavorecidos para garantizar su acceso a subvenciones y otros recursos.

Ahora, la agencia eliminará por completo el uso del término y dejará de considerar criterios de raza o sexo en su proceso de toma de decisiones para los programas. Según la decisión, esta medida garantizará que los programas del USDA "defiendan los principios de meritocracia, equidad e igualdad de oportunidades para todos los participantes".

La decisión también indica que el departamento ha abordado "suficientemente" su historial de discriminación mediante litigios que han resultado en acuerdos, reparaciones y reformas.

Los funcionarios del USDA no respondieron a una pregunta sobre el posible impacto de esta política en los programas ni en los agricultores de color, quienes representan aproximadamente el 4% de los 3.3 millones de productores del país, según el Censo de Agricultura.

Sin embargo, un portavoz de la agencia declaró que la secretaria del USDA, Brooke Rollins, cumplirá la ley priorizando a los agricultores.

"Bajo la presidencia de Trump, el USDA no discrimina ni discrimina a los agricultores por motivos de raza, sexo u orientación política. La secretaria Rollins está trabajando para reorientar el departamento para que sea más eficaz al servir al pueblo estadounidense y priorice a los agricultores, cumpliendo la ley", indicó el comunicado.