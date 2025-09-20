Diosdado Cabello lidera caravana de unidades militares en despliegue operacional para garantizar la paz de Venezuela

20 de septiembre de 2025.-Bajo la consigna de lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro, y en defensa de la soberanía nacional, este sábado, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, lideró caravana de unidades militares desde la ciudad de Guarenas en el municipio Plaza, hasta el Gran Muro de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, Informó Prensa Mpprijp.

Durante la jornada Los Cuarteles van al Pueblo, el capitán Cabello Rondón, enfatizó que estos ejercicios son una muestra clara de la unión cívico-militar que caracteriza a la Revolución Bolivariana.

“Lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la Patria. Hemos encontrado una cantidad enorme de venezolanos a lo largo y ancho de todo el país dispuestos a defender nuestra amada Venezuela”, afirmó.

Además, recalcó que estos entrenamientos forman parte de la doctrina de defensa integral de la nación, por lo que resaltó que se realizarán de manera permanente en todo el territorio nacional, tal como lo ha instruido el Jefe de Estado.

Estas maniobras se desarrollaron en los diversos estados del país, con el objetivo principal de afianzar la capacidad de respuesta y el adiestramiento conjunto para proteger al pueblo venezolano ante cualquier amenaza.

Desde tempranas horas, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), ejecutaron protocolos de control territorial, operativos de reacción rápida y simulacros de protección civil, mostrando un alto nivel de coordinación y disciplina.

Es importante destacar, que el Gobierno Bolivariano, a través de estas acciones, reafirma su determinación inquebrantable de mantener a Venezuela como un territorio de paz, libre de violencia y en pleno ejercicio de su independencia, gracias a la fortaleza y el amor patrio de sus instituciones armadas.