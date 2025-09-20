MNOAL insta a preservar la paz en América Latina y el Caribe

Movimiento de Países No Alineados (MNOAL)

20 de septiembre de 2025.- l Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) se pronunció este sábado para rechazar el despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, sobre todo por la presencia de un submarino nuclear, la cual viola el Tratado de Tlatelolco de 1967; además de instar a la preservación de la paz y la resolución no violenta de los conflictos. El canciller, Yván Gil, compartió este documento en su canal de Telegram.



«El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados expresa su firme apoyo a todos los esfuerzos encaminados, tanto a preservar la región de América Latina y el Caribe como una Zona Libre de Armas Nucleares, en virtud del Tratado de Tlatelolco (1967), así como a mantener su proclamación como una Zona de Paz», expresaron las autoridades del organismo mediante el comunicado.



Asimismo, rememoró la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en 2014, en la cual se afirmó el derecho soberano de los pueblos latinoamericanos a la autodeterminación, y a la resolución pacífica de los conflictos y controversias, en aras de eliminar el uso de la fuerza militar en la región.



Por consiguiente, el organismo elevó su defensa a los principios de soberanía e igualdad soberana de los Estados, integridad territorial, y rechazó el uso de la retórica agresiva, las acciones hostiles y las amenazas militares como instrumentos de política exterior, en particular en una región comprometida con la diplomacia, la paz y la desnuclearización.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 494 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)