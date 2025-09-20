Estados Unidos: Se han realizado más de 400 arrestos hasta el momento en la operación "Bombardeo a Mitad de Camino"

Operación de cumplimiento de la ley en el área de Chicago, dice un alto funcionario de ICE.

PARK RIDGE, Illinois, 20 de septiembre de 2025— Funcionarios de control de inmigración arrestaron a más de 400 personas como parte de un operativo en el área de Chicago que comenzó hace poco menos de dos semanas, informó el viernes un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó Prensa Asociada.

Marcos Charles, director interino de Operaciones de Detención y Deportación del ICE, presentó las cifras durante una entrevista con Prensa Asociada. La cifra, que no se ha divulgado ampliamente, ofrece un primer indicio de lo que se perfila como una importante iniciativa de control, tras operativos similares en Los Ángeles y Washington, D.C.

Al ser preguntado si consideraba positivo el número de arrestos en este punto del operativo, Charles respondió que 400 es una "cifra sólida", y agregó que la cifra incluye arrestos realizados por otras agencias federales, además del ICE, que colaboran en la campaña.

"Continuaremos con este operativo hasta que consideremos que hemos tenido éxito", afirmó. "No hay una fecha de finalización a la vista".

El 8 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó su operación en el área de Chicago, denominada "Bombardeo a Mitad de Camino", lo que generó preocupación entre activistas y comunidades inmigrantes, quienes afirman un notable aumento en el número de agentes de inmigración. Esto ha profundizado el temor en comunidades que ya temen los arrestos a gran escala o las tácticas agresivas empleadas en otras ciudades afectadas por las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump.

La operación ha generado acusaciones de uso excesivo de la fuerza y ​​redadas de mano dura que han atrapado a ciudadanos estadounidenses, a la vez que ha complacido a los partidarios de Trump, quienes afirman que está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas.

La administración Trump ha prometido enviar una oleada de agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las férreas objeciones de los líderes y residentes locales. Un despliegue militar en Chicago aún no se ha materializado, a pesar de que continúan las operaciones de inmigración.