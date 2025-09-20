Donald Trump afirma que el ejército estadounidense atacó otro supuesto barco con drogas

Matando a 3 personas.

20 de septiembre de 2025.-El presidente Trump anunció el viernes que el ejército estadounidense llevó a cabo otro "ataque cinético letal" contra una embarcación acusada de transportar drogas, al menos el tercer ataque en las últimas semanas, Informó Joe Walsh CBS Noticias.com,

El presidente anunció la medida en una publicación en Truth Social que incluía un video del ataque a una embarcación. Aseguró que tres "narcoterroristas masculinos" murieron y que ningún estadounidense resultó herido. Trump no especificó la ubicación de la embarcación, pero indicó que se encontraba en aguas internacionales en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos que incluye el Mar Caribe y Sudamérica.

"Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses", escribió. "¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS, Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!"

CBS News se ha puesto en contacto con el Pentágono para obtener más detalles.

El ataque del viernes es el tercer ataque contra un supuesto barco narcotraficante anunciado públicamente por el Sr. Trump, tras ataques similares el lunes y a principios de mes. En los dos primeros, Trump alegó que los barcos provenían de Venezuela, pero no mencionó el país de origen al anunciar el ataque del viernes.

Venezuela no ha hecho comentarios sobre el último ataque. CBS News se ha puesto en contacto con funcionarios venezolanos para obtener comentarios.

Los ataques se producen en un momento en que la administración Trump promete tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico en Centroamérica y Sudamérica. El gobierno federal ha designado a múltiples cárteles de la droga y bandas transnacionales como organizaciones terroristas, y el mes pasado, Trump ordenó al ejército que atacara a los cárteles, según informó CBS News.

Mientras tanto, las tensiones entre el gobierno estadounidense y Venezuela se han disparado, ya que la administración acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de tener vínculos con el narcotráfico, una acusación que su gobierno ha negado rotundamente.

La Armada estadounidense ha enviado varios buques de guerra a aguas venezolanas en las últimas semanas, y 10 aviones de combate F-35 se desplegaron en Puerto Rico este mes para operaciones contra los cárteles.

Maduro ha calificado a los buques de guerra como una "amenaza absolutamente criminal y sangrienta". En dos ocasiones a principios de este mes, aviones de combate venezolanos volaron cerca de un buque de guerra estadounidense, en lo que varios funcionarios del Departamento de Defensa describieron a CBS News como un "juego de gallina".