Lituania enseña a niños habilidades con aviones no tripulados en el flanco oriental de la frontera con Rusia

TAURAGE, Lituania, 16 de septiembre de 2025 - En la frontera con Rusia, el Ministerio de Defensa de Lituania ha inaugurado la primera de nueve escuelas en todo el país que enseñarán a niños de tan solo 10 años y adultos a volar, ensamblar y programar drones, informó Reuters.

"Se trata de desarrollar capacidades militares defensivas, algo que Lituania se está tomando muy en serio, al vivir en la vecindad de Rusia y Bielorrusia", declaró el viceministro de Defensa, Tomas Godliauskas.

Infórmese sobre las últimas tendencias ESG que afectan a empresas y gobiernos con el boletín informativo Reuters Sustainable Switch. Suscríbase aquí.

A niños y a otras personas se les enseñará a operar drones con Vista en Primera Persona (FPV), cuadricópteros y de una sola ala, explicó el profesor Mindaugas Tamosaitis. En la escuela de Taurage, a 20 km del enclave ruso de Kaliningrado, los niños practicaban vuelos virtuales en computadoras. Un niño en el campo de entrenamiento practicaba el vuelo de un minidron, supervisado por los profesores, y a veces estrellándolo contra el suelo.