Estrellas del cine de Hollywood comprometidos a boicotear la industria cinematográfica israelí

En el escenario de los Emmy, al aceptar el premio a la mejor actriz de reparto en una comedia, Hannah Einbinder gritó: "¡Palestina libre!". Credito: Valerie Macon/AFP via Getty Images

Llega a la 77.ª edición de los Premios Emmy Primetime en Los Ángeles el domingo. Credito: Patrick T. Fallon/AFP vía Getty Images

Apoyan el boicot mientras un ministro israelí ataca a la Academia de Cine

19 de septiembre de 2025,- En respuesta a la crisis humanitaria en Gaza, actores y cineastas de Hollywood de primer nivel se han comprometido a boicotear la industria cinematográfica israelí, financiada por el estado. Esta acción coincide con las amenazas del ministro de Cultura israelí a la academia de cine y televisión de su país, Informó Mandalit del Barco para NPR.org

En la alfombra roja de los Premios Emmy del domingo, el actor Javier Bardem lució una keffiyeh, un pañuelo palestino blanco y negro.

"Aquí estoy hoy denunciando el genocidio en Gaza", declaró a Variety. Bardem se unió a Emma Stone, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo y más de 4.000 personas que firmaron el compromiso organizado por el grupo Trabajadores del Cine por Palestina.

Esta semana, una comisión de investigación de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Israel ha negado las acusaciones y ha calificado a los miembros de la comisión de "representantes de Hamás".

"No puedo trabajar con alguien que justifica o apoya el genocidio. No puedo", declaró Bardem. Los objetivos son las compañías cinematográficas e instituciones cómplices que blanquean o justifican el genocidio de Israel y su régimen de apartheid.

