Borrador de Proyecto de ley autorizaría al gobierno de Donald Trump a matar a personas que considere narco-terroristas

El presidente Trump afirmó que la Constitución le dio el poder que necesitaba para autorizar dos ataques mortales contra barcos en el Caribe este mes. Crédito... Credito: Kenny Holston/The New York Times

Una posible legislación que circula en el poder ejecutivo y el Congreso otorgaría al presidente Trump amplios poderes militares.

19 de septiembre de 2025.- Un proyecto de ley circula en la Casa Blanca y el Capitolio. Este proyecto otorgaría al presidente Trump amplios poderes para librar una guerra contra los cárteles de la droga que considera "terroristas", así como contra cualquier nación que, según él, los haya albergado o ayudado, según personas familiarizadas con el asunto, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

Diversos especialistas legales han afirmado que los ataques militares estadounidenses de este mes contra dos barcos sospechosos de contrabando de drogas en el Mar Caribe fueron ilegales. Sin embargo, Trump ha afirmado que la Constitución le otorgaba la facultad necesaria para autorizarlos.

No estaba claro quién redactó el borrador de la autorización del Congreso ni si podría aprobarse en el Congreso, de mayoría republicana, pero la Casa Blanca lo ha estado distribuyendo en el poder ejecutivo.

La propuesta, redactada con amplios términos, que autorizaría legalmente al presidente a matar a personas que considere narcoterroristas y a atacar a países que, según él, los ayudaron, ha hecho sonar las alarmas en algunos sectores del poder ejecutivo y en el Capitolio, según personas que hablaron bajo condición de anonimato sobre deliberaciones internas delicadas.

Tres personas familiarizadas con el asunto afirmaron que el representante Cory Mills, republicano de Florida y veterano de guerra, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas, participó en la elaboración del borrador. Mills, un firme aliado de Trump, se negó a comentar sobre la posible legislación o su papel. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se negó a hacer comentarios, alegando una política que prohíbe discutir "borradores que puedan o no estar circulando".

Un funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, afirmó que el borrador se originó con un miembro del Congreso que solicitó asistencia técnica para mejorarlo. El funcionario describió su distribución para obtener aportaciones de las agencias del poder ejecutivo como una cortesía rutinaria que no debe interpretarse como apoyo a la idea.