(VIDEO) Algunos Parlamentarios Europeos se negaron a guardar un minuto de silencio por asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos

La solicitud, presentada por un parlamentario de derechas, fue rechazada por razones protocolarias.

19 de septiembre de 2025.-Cuando un diputado sueco de derechas del Parlamento Europeo pidió el jueves al órgano legislativo que dedicara un "momento de oración y reflexión" en honor a Charlie Kirk, el activista político estadounidense asesinado el día anterior, la solicitud fue rápidamente denegada, informó Los Tiempos de Nueva York.

En una sesión plenaria el jueves, el diputado Charlie Weimers cedió su tiempo tras hacer comentarios sobre el Sr. Kirk y pidió a los demás presentes en la cámara que se unieran a él para el minuto de silencio. Pero Katarina Barley, vicepresidenta del Parlamento Europeo que presidía la sesión, intervino rápidamente y denegó su solicitud, citando el protocolo.

"Sr. Weimers, ya hablamos de esto, y usted sabe que el presidente ha denegado la solicitud de un minuto de silencio", dijo.

Muchos diputados del Parlamento pronto comenzaron a golpear sus escritorios y a gritar en señal de protesta.

"Estimados colegas, con gusto lo expliqué de nuevo", dijo la Sra. Barley en respuesta al clamor. "La decisión de guardar un minuto de silencio es prerrogativa del presidente". El reglamento parlamentario establece que los grupos políticos deben solicitar un momento de silencio al inicio de la sesión. El presidente también debe anunciar dicho momento al inicio de la sesión plenaria.

El Sr. Kirk, quien recibió un disparo mortal durante un evento en una universidad de Utah el miércoles, era un activista de derecha con profundos vínculos políticos en Estados Unidos, incluyendo al presidente Trump. Era considerado una voz destacada entre los activistas conservadores de línea dura.

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos el presidente Mike Johnson interrumpió el miércoles una serie de votaciones y pidió a los miembros que se pusieran de pie para "un momento de oración por Charlie Kirk y su familia". Toda la Cámara accedió, pero los legisladores recurrieron a una discusión a gritos poco después.

El jueves, muchos líderes políticos de toda Europa lloraron al Sr. Kirk como un mártir.

"El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia y una muestra de la absoluta desesperación y cobardía de quienes no pudieron derrotarlo en la discusión", publicó Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, en redes sociales.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, calificó al Sr. Kirk como "un verdadero defensor de la fe y la libertad". El Grupo Europa de Naciones Soberanas, un grupo político de extrema derecha, propuso nominar al Sr. Kirk para el Premio Sájarov, un homenaje a su labor en defensa de los derechos humanos.

Una versión anterior de este artículo atribuyó erróneamente acciones a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Fue Katarina Barley, vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien denegó una solicitud de un minuto de silencio.

