Diosdado Cabello: "Venezuela tiene que seguir siendo inexpugnable"

19 de septiembre de 2025.- "Estamos unidos en defensa de la patria. El presidente Nicolás Maduro, nos dijo que nos preparemos para hacer la transición de la lucha no armada, a la lucha armada. Venezuela tiene que seguir siendo inexpugnable", informó Prensa Mpprijp.

Fueron las palabras del capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad, Ciudadana y Paz este viernes, durante la entrega de dotación a 304 cuadrantes de paz en el estado Anzoátegui.

"Para nosotros es un orgullo estar aquí brindándole más atención a nuestros Consejos Comunales, hoy hacemos la entrega de 204 motos y 51 patrullas, que van a los Cuadrantes de Paz para fortalecer la seguridad de la patria y la fusión popular, militar, policial", destacó.

En este sentido, destacó que los venezolanos están dispuestos a defender la patria y la paz ante los ataques del imperialismo.

En este sentido, destacó que el pueblo quiere asegurar su paz, su tranquilidad, su soberanía y su independencia dentro de dos grandes estrategias.

"Todo eso en el marco de la defensa y seguridad integral de la nación; con dos líneas fundamentales: la resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente", destacó.

Para finalizar, resaltó que la tarea fundamental de los cuerpos policiales del país es brindarles la paz a todos los venezolanos.