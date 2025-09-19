Detuvieron a cuatro hombres con material de guerra y 20 mil dólares falsos en Táchira

Armas, granadas, drogas y billetes falsos decomisados en Táchira

19 de septiembre de 2025.- Droga, arma de fuego y dólares falsos incautaron a cuatro hombres capturados en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en Peracal, San Antonio del Táchira.



Detalles del procedimiento fueron ventilados en la cuenta Instagram del Comando de Zona 21 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) donde se especifica que los agentes militares, adscritos al referido punto, revisaron una camioneta procedente de Colombia y la cual se dirigía a San Cristóbal, capital de Táchira.



Durante la revisión al vehículo, los militares localizaron una dosis de la droga denominada Tusi y 20 mil dólares en billetes de 100 presuntamente falsos, dice el reporte.



Pero también hallaron en el vehículo una pistola Glock 19; un cargador contentivo de 8 cartuchos calibre 9 mm sin percutir; dos granadas de humo; dos radios portátiles; un chaleco antibalas; cinco celulares y un casco de kevlar.



Por la frontera de Táchira-Colombia han ingresado personas ligadas a planes de violencia política, según sucesivos reportes de las autoridades civiles y militares.