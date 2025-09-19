Cuba y Venezuela unen fuerzas contra la agresión estadounidense

Caridad Meyvis Estévez Echeverría, y Osnay Miguel Colina Rodríguez miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC)

19 de septiembre de 2025.- Durante el programa "Sin Truco Ni Maña", la diputada a la Asamblea Nacional, Tania Díaz, recibió al Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), conformado por Caridad Meyvis Estévez Echeverría, y Osnay Miguel Colina Rodríguez, quienes reafirmaron su compromiso inquebrantable de solidaridad y resistencia frente a la continua agresión del gobierno de los Estados Unidos, en un momento crucial para la región latinoamericana.



En este sentido, Echeverría señaló que en el momento en que nacen las amenazas es cuando se debe estar más unido y articulado. En nombre del partido comunista de jóvenes cubanos, expresó que es una muestra de compromiso con la hermandad que une al pueblo venezolano, hermanos heredados por el Revolucionario y estadista cubano Fidel Castro y el Comandante Hugo Chávez Frías.



A su vez, explicó que la Unión de Jóvenes Comunista es una organización política de vanguardia de la juventud cubana que tiene el encargo Constitucional de representar a todos los niños, niñas y adolescentes. Añadió que a los jóvenes hay que tratarlos como grandes seres humanos extraordinarios, y que ambos pueblos están en medio de las principales batallas, ya que tienen el mismo enemigo, enfrentando un bloqueo económico, comercial y financiero de más de 60 años por parte de los EE.UU.



“La unidad es la causa que nos ha mantenido en Revolución, la resistencia creativa en estos tiempos”, aseguró. Sin duda alguna, la historia se erige como un arma fundamental para combatir la manipulación mediática y reivindicar la identidad y la soberanía de ambos pueblos.



Por otra parte, Rodríguez recalcó que Estados Unidos siempre ha querido apoderarse y liderar los países del mundo y que, “el socialismo es el único camino posible para lograr la emancipación total del ser humano". También subrayó la necesidad de defender un modelo político que priorice los derechos, la participación y el bienestar de las masas oprimidas.



En este sentido, la juventud cubana y venezolana, inspirada en el legado de Fidel Castro y Hugo Chávez, se alista en la primera línea de combate, demostrando que la continuidad de la Revolución Bolivariana está asegurada. La defensa de la patria, el socialismo y la unidad latinoamericana son los pilares de una lucha que trasciende fronteras y generaciones.



Cabe destacar, que la resistencia creativa es un concepto clave en la lucha contra el bloqueo y las sanciones, y se erige como un antídoto ante la desesperación y la apatía.