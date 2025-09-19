Marco Rubio quiere una ONU a su medida, de derecha y fascista, les insta a rechazar la diversidad, equidad e inclusión

Marco Rubio ha sido criticado por su posición que lesiona los derechos humanos de los pueblos, como el caso de Palestina donde apoya al estado genocida de Israel

Credito: Agencias

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instará a la ONU a regresar "a sus orígenes" como medio para promover la paz, en lugar de impulsar "ideologías destructivas" como las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), durante su participación la semana próxima en la Asamblea General de esa organización.

Rubio se unirá al presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la delegación del país norteamericano que asistirá a las sesiones de alto nivel de la Asamblea de Naciones Unidas, del 22 al 29 de septiembre en Nueva York, informó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

"El secretario aprovechará la Semana de Alto Nivel para debatir sobre la necesidad de que la ONU vuelva a sus raíces, reorientando la organización hacia sus orígenes como una herramienta eficaz para promover la paz, y no una burocracia inflada que compromete la soberanía nacional e impulsa ideologías destructivas como el DEI", insistió Pigott.

Además, el viceportavoz adelantó que Rubio "se reunirá con homólogos clave para debatir sobre los intereses compartidos en materia de seguridad, la pacificación de los conflictos y la cooperación mutua", sin ofrecer más detalles sobre los altos funcionarios con los que dialogará el jefe de la diplomacia estadounidense en Nueva York.

La apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU será el martes 23 de septiembre y contará con una intervención de Trump, junto a otros líderes de gobiernos invitados a la cita.

El conflicto de Oriente Medio se prevé que esté muy presente también en las intervenciones de los jefes de Estado ante la ONU, donde varios países han expresado la voluntad de reconocer al Estado palestino y condenar las acciones militares de Israel en Gaza, que una comisión de expertos del organismo internacional califican como "genocidio".

