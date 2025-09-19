Canadá reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Credito: Agencias

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este viernes que asistirá del 21 al 24 de septiembre a la octogésima Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se espera que el Gobierno canadiense reconozca al Estado de Palestina.

La Oficina del Primer Ministro señaló en un comunicado que Carney viajará a Nueva York la próxima semana y que en la ONU insistirá en "la urgente necesidad de poner fin al sufrimiento de los civiles palestinos, la inmediata liberación de los rehenes cautivos por Hamás y asegurar el avance hacia una paz justa y duradera".

"Como parte de su compromiso, Canadá tiene la intención de reconocer el Estado de Palestina, una medida condicionada al avance de compromisos clave de reforma", añade el texto.

Carney también "reafirmará el apoyo inquebrantable de Canadá a Ucrania frente a la guerra de agresión de Rusia" y tratará "los esfuerzos para estabilizar la grave situación en Haití".

Además, como presidente del G7, durante su visita el primer ministro canadiense participará en la Primera Cumbre Bienal para una Economía Mundial Sostenible, Inclusiva y Resiliente de la ONU, en la que expresará su apoyo a "la nueva arquitectura financiera internacional".

